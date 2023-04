soccorsi in mare saranno trasferiti nell'ex ospedale covid di Ponticelli in attesa, nei prossimi giorni, della sistemazione in altre sedi. .Perch l'Italia possa contare di più e si possano sciogliere finalmente i nodi su, Pnrr, ...salvifiche rinnovabili sostituiranno gli insulsi campi da padel Il match decisivo è appena. ...Perch l'Italia possa contare di più e si possano sciogliere finalmente i nodi su, Pnrr, ...salvifiche rinnovabili sostituiranno gli insulsi campi da padel Il match decisivo è appena. ...

Migranti: iniziato lo sbarco dalla Geo Barents a Napoli - Ultima Ora Agenzia ANSA

NAPOLI (ITALPRESS) – E’ iniziato, poco prima delle 9, lo sbarco dalla Geo Barents, con a bordo 75 migranti salvati da un barcone alla ...Sono da poco iniziate le operazioni di sbarco dei 75 migranti dalla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere arrivata stamattina al porto di NapoIi. I primi a scendere, don ...