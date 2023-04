Migranti | Geo Barents arrivata a Napoli | a bordo in 75

(Di giovedì 27 aprile 2023) In 41 soccorsi da Nadir, anche donna incinta e bimbo di 4 anni E’la Geo. Adella nave di Medici senza frontiere ci sono 75 persone, tra cui 40 minori e 13 donne, soccorsi lunedì su un barchino in legno in acque internazionali vicino la Libia. A breve dovrebbero iniziare le operazioni di sbarco. E’ invece Lampedusa il porto assegnato all’equipaggio del Nadir. Il team di Resqship ha soccorso ieri un barchino con 41 persone ain zona Sar maltese. Tra i naufraghi anche una donna incinta, un bambino di 4 anni e diversi minori. “La situazione nel Mediterraneo è drammatica – dice l’ong – Dopo poche ore in zona il nostro equipaggio è stato informato di numerose emergenze in mare. La nostra richiesta resta invariata: proteggere le persone, non i confini”. L'articolo ...

