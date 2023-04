Migliorare il tuo CV con le competenze professionali

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 27 aprile 2023) A cosa serve un curriculum vitae fatto bene? A candidarsi per un impiego di lavoro, certo, ma soprattutto a differenziarsi dagli altri candidati. E come si fa, allora, ad eccellere rispetto le altre candidature? Sicuramente è importante che il CV sia accompagnato da una lettera di presentazione efficace; che si usi una grafica curata e che i testi siano corretti grammaticalmente; che le informazioni sul proprio percorso di studi e sule proprie esperienzesiano indicate in maniera chiara e in ordine cronologico, selezionando, nel caso in cui le esperienze lavorative siano numerose, quelle più recenti e quelle più rilevanti in base all’impiego di lavoro a cui ci si sta candidando. Per creare però un curriculum efficace, è importante anche far leva sulle keywords, usare cioè le parole chiave che vengono utilizzate dai recruiter per effettuare una ...