Migliaia di indigeni invadono le strade di Brasilia

dibrasiliani hanno marciato nel centro di Brasilia per chiedere al governo di intervenire contro il cambiamento climatico e chiedere la creazione di nuove riserve nelle loro terre. ...Ne è una dimostrazione anche la forza compatta della repressione subita dalle decine didi ... "E' stata usata una figura penale servita nei secoli a criminalizzare glie al Congresso ...di rappresentanti dei popolida tutti gli angoli del Brasile si sono dati appuntamento in questi giorni nella capitale Brasilia. E' un appuntamento annuale che si tiene dal 2004, il ...

Migliaia di indios sono scesi per le strade della capitale brasiliana Brasilia, e hanno marciato verso il Congresso Nazionale chiedendo la demarcazione dei ...