Michelle Hunziker | l’incidente in diretta | imbarazzo e risate

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 27 aprile 2023)è stata protagonista di un piccolo incidente a Striscia la notizia: ciò che è successo alla conduttrice ha lasciato senza parole anche Gerry Scotti.sta vivendo un periodo magico. A fine marzo è diventata nonna per la prima volta del piccolo Cesare, il primogenito di sua figlia Aurora e del compagno Goffredo Cerza. Già in precedenza, sui social, aveva parlato più volte dell’emozione che stava provando prima ancora della nascita., incidente a Striscia la notizia (credits: Mediaset Infinity) grantennis toscanaAnche a Verissimo, ospite in una puntata da Silvia Toffanin, raccontò di avere molta adrenalina per l’arrivo del bambino, e di essere felice pure per il fatto che si tratta del primo maschietto in famiglia. La conduttrice quando ...