“Mi hanno operata di nuovo” Per la vip altro intervento in ospedale e ancora nuove cicatrici

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 aprile 2023) Brutto momento per la vip, costretta nuovamente a ricoverarsi inper sottoporsi ad un. Purtroppo ha dovuto ricorrere nuovamente all’aiuto dei medici, chelavorato alacremente per rimetterla in forma. Lei è Wilma Helena Faissol, che è statauna volta dato che i problemi del passato pare proprio che non fossero stati risolti. La donna ha pubblicato diverse foto dal nosocomio e ha fatto vedere a tutti i suoi fan le, che sono rimaste sul suo corpo. Giorni certamente non facili per Wilma Helena Faissol, che ora sta provando a rimettersi in sesto dopo essere stata. Una decisione necessaria per i dottori, i quali stavolta sembrano aver fatto un buon lavoro visto che lei appare più serena e ...