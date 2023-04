Meteo | sta per cambiare tutto | in arrivo il caldo africano | Ecco da quando

(Di giovedì 27 aprile 2023) Arriverà finalmente la tanto agognata primavera? Irologi ci dicono che siamo ancora lontani, prima un bel! Il cambiamento climatico che si sta attuando inil globo terrestre, si fa sentire sempre di più: aspettavamo con ansia la primavera dopo l’ultimo periodo di freddo, ma siamo rimasti delusi. Si sono alternati periodi di poca pioggia a periodi più o meno soleggiati e temperature ancora fredde, la pioggia sarebbe importante in questo periodo ma purtroppo le quantità sono ancora poche per essere tranquilli in estate! Anche se le precipitazioni sono state anche violente con vento e grandine, siamo ben lontani dalle quantità che sarebbero necessarie. Arrivato il: quanto durerà secondo irologi-grantennistoscana.itQuesta ...

Dall'Europa sudoccidentale è in fase di espansione un campo anticiclonico cheriportando condizioni di stabilità anche sull' Abruzzo , con tempo in prevalenza soleggiato e temperature in aumento. Come sottolinea il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com , ci attende ......le condizioni, che hanno imposto di modificare il percorso sull'Etna " spiega Giorgio Cambiano dell'associazione Triscele Trailers che ha organizzato la manifestazione " fino ad ora tutto......le condizioni, che hanno imposto di modificare il percorso sull'Etna - spiega Giorgio Cambiano dell'associazione Triscele Trailers che ha organizzato la manifestazione - fino ad ora tutto...

Meteo: Grandi Piogge e Siccità Stop Ora vi sveliamo cosa sta per accadere, le Mappe parlano chiaro iLMeteo.it

Condizioni meteo attuali Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il mese di Aprile è giunto alla conclusione con una fase altopressoria che sta dominando la scena26 APRILE 2023 - Una spaventosa supercella temporalesca ha dato spettacolo nelle South Plains in Texas. Il VIDEO in alto.