Meteo | in Lombardia tempo stabile fino a sabato | perturbazione in arrivo

(Di giovedì 27 aprile 2023) Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Una debole struttura anticiclonica portasullaal mattino di; dal pomeriggio, poi, è previsto un progressivo cedimento dell'anticiclone per l'abbassamento di unaverso il Mediterraneo occidentale. Queste le previsioni contenute nel bollettinodiffuso da Arpa. Sulla regione, dunque, saranno possibili piovaschi isolati nel pomeriggio di; per domenica sono attese precipitazioni diffuse a carattere di rovescio con ventilazione in rinforzo da est. Lunedì ancora molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, in probabile esaurimento martedì mattina.

... il, quindi, non sarà dalla parte dei vacanzieri. Cosa accadrà domenica Gli esperti de ... da Domenica 30 Aprile arriverà tanta pioggia, per almeno 2 giorni, dal Piemonte alla, dalla ...... da domenica 30 aprile arrivera' tanta pioggia, per almeno 2 giorni, dal Piemonte alla, ... Al momento, la tendenzavede questo vortice in azione almeno fino a mercoledi' 3 maggio, ...... da domenica 30 aprile arriverà tanta pioggia, per almeno 2 giorni, dal Piemonte alla, ... Al momento, la tendenzavede questo vortice in azione almeno fino a mercoledì 3 maggio, ...

Meteo LOMBARDIA Video: previsioni aggiornate « 3B Meteo 3bmeteo

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – Una debole struttura anticiclonica porta tempo stabile sulla Lombardia fino al mattino di sabato; dal pomeriggio, poi, è previsto un progressivo cedimento dell’anticiclon ...Maltempo con tante piogge e temporali sul Ponte del 1° maggio a causa di un possibile ciclone mediterraneo: ecco il meteo previsto e le aree più colpite ...