Meteo giovedì | nei prossimi giorni piccolo assaggio d’estate | sole prevalente e clima mite

(Di giovedì 27 aprile 2023) PrevisioniItalia LA SITUAZIONE. Il tempo sullo Stivale si è stabilizzato e dall’Europa sudoccidentale l’anticiclone è in fase di rimonta e in estensione verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Fino a venerdì ci aspettano giornate stabili e in prevalenzaggiate con temperature in aumento giorno dopo giorno per l’afflusso di correnti calde nord africane all’interno dell’anticiclone, con massime che in Sardegna raggiungeranno localmente i 28°C. Venerdì, tuttavia, la coda di un fronte atlantico in scorrimento a latitudini più settentrionali determinerà un certo incremento della nuvolosità su parte del Nord, con qualche isolato fenomeno limitato all’arco alpino. Vediamo nel dettaglio. GIOVEDI‘. Sarà una giornata stabile e in prevalenzaggiata su tutta Italia, pur con qualche velatura in transito da ovest ad est dal ...