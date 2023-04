Meta spinge Wall Street | l' Europa resta cauta Pil Usa sotto le attese

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nei primi tre mesi del 2023, Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è salito dell'1,1%, facendo peggio delle previsioni. Spread in rialzo a 189 punti, euro sopra 1,10 dollari e petrolio in leggera risalita

Questa scelta sembra sia stata un po' dibattuta all'interno di Apple, con l'azienda che... Niente, quindi, avatar in stile cartoon come quelli inventati da. Se le persone saranno più di due,...Secondo gli analisti un aiuto alla crescita dipuò arrivare anche delle difficoltà di TikTok ... Leggi anche ByteDancesu Lemon8 per restare sul mercato americanoNegli ultimi anni le aziende hanno migliorato i loro sistemi di sicurezza informatica e questoi cybercriminali ad agire in fretta per colpire. L'obiettivo è quindi rilevare le attività illecite prima. Sophos , player globale nell'innovazione e nell'erogazione della cybersicurezza as - a ...

Meta, l’intelligenza artificiale spinge ricavi e utili, migliora l’outlook e il titolo vola Il Sole 24 ORE

La divisione metaverso continua a subire ingenti perdite, ma va bene così. Nel complesso le notizie dell'ultima trimestrale del colosso di Zuckerberg sono buone.Meta chiude i primi tre mesi dell'anno meglio delle attese e presenta stime per il secondo trimestre che si spingono oltre le previsioni del mercato. E Wall Street la premia: i… Leggi ...