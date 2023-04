Meta batte le attese nel terzo trimestre Risalgono i ricavi | le cifre

(Di giovedì 27 aprile 2023), il gruppo che controlla Instagram, Facebook e WhatsApp, ha chiuso il primodell'anno con un utile netto di 5,7 miliardi di dollari, in calo del 24% su base annua, ma migliore di quanto previsto dal mercato, dopo il mega piano di licenziamenti e in un contesto economico sfavorevole. Nei primi tre mesi la società californiana ha visto aumentare ia 28,65 miliardi di dollari, dopo tre trimestri consecutivi di calo. Il titolo è volato nell'afterhours a Wall Street e ha toccato quasi il 10%. "Abbiamo avuto un buone la nostra comunità continua a crescere", ha affermato Mark Zuckerberg, fondatore e ceo di, commentando i conti. "Il nostro lavoro sull'Intelligenza artificiale - ha spiegato - sta portando a buoni risultati nelle app e nel nostro business. ...

Per il 2° trimestre del 2023 il management diPlatforms prevede ricavi compresi tra i 29,5 e i 32 miliardi di dollari . Per l'intero esercizioPlatforms stima investimenti compresi tra i ...... Golden State vince gara - 5 Passaggio a vuoto dei Lakers in gara - 5 che mancano il colpo del ko e permettono a Memphis di accorciare sul 2 - 3 nella serie, Golden State sblocca l'equilibrio e...Naturalmente la svolta è stata lodata da Kate McElwee della Women's Ordination Conference, che siper le donne sacerdote. Di segno opposto gli strali del mondo conservatore di cui si fa ...

Meta, l’intelligenza artificiale spinge ricavi e utili, migliora l’outlook e il titolo vola Il Sole 24 ORE

Dopo i maxi licenziamenti, la società madre di Facebook supera le aspettative nel trimestre e le azioni salgono ...