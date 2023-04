L'allo sport, spettacolo e mercati Massimo Finocchiaro è intervenuto nello studio di Gazzetta del Sud online per partecipare alla trasmissione condotta da Salvatore De Maria , oggi con la ......con il portale DICO - Dubbi sull'Italiano e Consulenza Online dell'Università di. A ... né a un'architetta chiamandola architetto, e lo stesso valga per le avvocate, le carabiniere, le,......ha concluso il Sindaco " nell'ottica di portare visibilità anon soltanto oltre lo Stretto, ma in un panorama ancora più vasto". "Tanti eventi trainanti per la Città " ha aggiunto l'...

Messina, l'assessore Finocchiaro tra eventi musicali, impianti sportivi e mercati Gazzetta del Sud

Dal primo maggio, festa dei lavoratori, rimarranno senza occupazione per la scadenza dei contratti cococo con gli ospedali riuniti Cervello-Villa Sofia di Palermo: stamattina per protesta un gruppetto ...Ascolta l'articolo Il ripristino della fermata dei bus turistici a piazza Cairoli a Messina è stato uno dei temi trattati stamani, nel corso di un tavolo tecnico tenutosi a Palazzo Zanca, alla presenz ...