Mes | il pressing di Bruxelles sulla ratifica | perché l’Ue chiede all’Italia di decidere

Restando in Europa, cresce ilsull'Italia perchè ratifichi il, il Fondo Salva Stati. "E' un ombrello di protezione di cui tutti abbiamo bisogno. Giorgia Meloni ha sempre detto di no per ...Restando in Europa, cresce ilsull'Italia perché ratifichi il, il Fondo Salva Stati. "È un ombrello di protezione di cui tutti abbiamo bisogno. Giorgia Meloni ha sempre detto di no per ...Ue sulLa riforma del Patto di stabilità è un "passo avanti" ma non tiene conto della necessità per i Paesi Ue di scorporare da debito e deficit tutta quella gamma d'investimenti e spese ...

Mes, manca solo la ratifica dell’Italia: il pressing Ue: perché Bruxelles chiede a Meloni di decidere Corriere della Sera

L'Eurogruppo che si apre oggi a Stoccolma ha un'agenda ufficiale (lo stato di attuazione delle riforme per l'Unione bancaria) e una ufficiosa (la discussione della proposta di riforma del Patto di Sta ...Sul Mes l'Italia deve prendere una decisione al più presto. L'Europa continua il suo pressing per sbloccare la riforma.