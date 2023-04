Mes | cos' è e come funziona la linea di credito pandemica per le spese sanitarie

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il Mes in verità esiste da anni: il Meccanismo europeo di stabilità - ESM in inglese , European stability mechanism - è stato istituito il 2 febbraio 2012 per sostituire il Fondo europeo di stabilità ...

Ilpandemico può essere chiesto per un periodo di dodici mesi, che può essere prorogato due volte per sei mesi ciascuna: i prestiti avrebbero una durata media massima di 10 anni in cui bisognerà ...Il cuore della riforma è però attribuire alla funzione di fornire una rete di sicurezza finanziaria (backstop) al Fondo di risoluzione unico nell'ambito del sistema di gestione delle crisi ...ROMA - L'Italia è l'unico Paese a non avere ancora ratificato il, il Meccanismo europeo di stabilità noto anche come fondo Salva Stati. Ma senza l'ok dell'Italia ilnon può essere operativo ed è bloccato per tutti. Bruxelles ha di recente intensificato la pressione sul governo Meloni, a sei mesi dal suo insediamento, e un richiamo ufficiale potrebbe arrivare ...

Che cos'è il Mes e a che punto è l'iter di ratifica la Repubblica

Sul Mes l'Italia deve prendere una decisione al più presto. L'Europa continua il suo pressing per sbloccare la riforma.Fonti Ue: «La mancata ratifica sta in qualche modo bloccando» anche ulteriori riforme. Palazzo Chigi fa sapere che la posizione del governo non cambia ...