(Di giovedì 27 aprile 2023) Tornano i timori di nuove crisi bancarie per ciò che sta accadendo alla First Republic Bank che ha perso a Wall Street il 40%. Dall'inizio dell'anno il calo ha raggiunto il 95% con una fuga di ...

Tornano i timori di nuove crisi bancarie per ciò che sta accadendo alla First Republic Bank che ha perso a Wall Street il 40%. Dall'inizio dell'anno il calo ha raggiunto il 95% con una fuga di ...Andamentisui listini europei nonostante siano arrivate nuove indicazioni positive dai conti di Meta , ...14 Samsung, crollo degli utili ai minimi di 14 anni 08:12 Meta rassicura i: ...azionari del Vecchio continente: la Borsa peggiore è stata quella di Parigi che ha chiuso in calo dello 0,8%, con Amsterdam in ribasso dello 0,7%. Negative dello 0,4% sia Londra sia ...

Mercati deboli in apertura TGLA7

Mercati azionari del Vecchio continente in tendenziale calo: la Borsa peggiore è stata quella di Madrid che ha chiuso in ribasso dell'1,2%, seguita da Amsterdam che ha ceduto lo 0,9% finale. Deboli… L ...Mercati azionari del Vecchio continente deboli: la Borsa peggiore è stata quella di Parigi che ha chiuso in calo dello 0,8%, con Amsterdam in ribasso dello 0,7%. Negative dello 0,4% sia Londra sia Fra ...