‘Memorie storiche di Cerreto Sannita’ | sabato la presentazione del terzo volume

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSannita (Bn) –29 aprile alle ore 18.30, Palazzo del Genio ospiterà ladeldi MemoriediSannita per Nicola arcidiacono Ciaburri, recentemente uscito per Fioridizucca. Il lavoro portato avanti da anni dal dottor Antonello Santagata in collaborazione con l’opera di trascrizione di Albina Ciarleglio giunge così al termine, mettendo a disposizione dei cerretesi, dei sanniti e di tutti gli appassionati di storia e cultura locale un documento storico ottocentesco, alla base della conoscenza delle radici profonde diSannita. Si tratta di un testo storico, pubblicato oggi – a 150 anni dalla sua stesura – al fine di farne dono alla “comunanza” di ...