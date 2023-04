Meloni vola a Londra per contare di più in Europa e rassicurare i mercati

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si sono ritrovati a metà novembre come due esordienti al G20 di Bali. Lei, primo premier donna alla guida del governo italiano. Lui, primo ministro di origine asiatica e religione induista a capo di quello inglese. Entrambi in carica da 3 settimane, poco più che 40enni, hanno subito legato, del resto appartengono all'Ecr, il gruppo dei conservatori europei. Giorgiatra poche ore busserà alla porta del numero 10 di Downing Street e si troverà davanti un interlocutore euro-atlantico di livello come Rishi Sunak. I dossier sul tavolo sono molti, dal sostegno all'Ucraina all'azione Nato, fino alla definizione dei nuovi assetti in. Nel 2024 i conservatori sono pronti a giocarsi la partita insieme ai popolari per cambiare l'asse portante di Bruxelles, che oggi poggia sui socialisti. Non è un mistero che il premier stia lavorando a fondo per ...