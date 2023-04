Meloni-Sunak | anche il dossier energetico è sul tavolo Ecco quale

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 aprile 2023) Non solo migranti, elezioni europee 2024 e geopolitica:l’energia entra prepotentemente nella visita a Londra del presidente del Consiglio, Giorgia, una visita “strutturata”, così come consuetudine di Palazzo Chigi. Eni (che ieri ha inaugurato il centro di liquefazione in Congo) partecipa per il 20% al progetto UK Dogger Bank C, la terza fase del più grande parco eolico offshore al mondo, costruito al largo della costa dello Yorkshire, grazie a 190 turbine. Gli altri partner sono SSE Renewables ed Equinor, entrambe al 40%. La produzione sarà avviata in tre fasi: quest’anno, nel 2024 e nel 2025 e genererà circa 18 TWh di energia rinnovabile all’anno, che corrisponde al 5% della domanda dell’intero Regno Unito. Una volta entrato a regime nel 2026 il parco eolico, costruito al largo della costa nord-orientale dell’Inghilterra, sarà in grado ...