Meloni sente Zelensky “L’Italia scommette sul futuro dell’Ucraina”

(Di giovedì 27 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto una proficua conversazione conVolodymyr. Come promesso a Kiev due mesi fa, abbiamo organizzato ieri a Roma la Conferenza sulla ricostruzione.sul”. Lo scrive su Twitter il premier Giorgia, in merito alla telefonata di ieri con il presidente ucraino.Ieriaveva scritto su twitter: “Ho avuto una telefonata con il premier Giorgia. L’ho ringraziata per aver tenuto la conferenza sulla ripresae per la sua leadership personale nel sostegno instancabile al popolo ucraino. Abbiamo discusso di un’ulteriore cooperazione nel settore della difesa e dei prossimi eventi internazionali”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo ...

Nel cast anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astride Greta Esposito . La serie, in ... Ma l'aristocrazia siciliana siminacciata dall'unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto ...Ieri Zelensky aveva scritto su twitter: "Ho avuto una telefonata con il premier Giorgia. L'ho ringraziata per aver tenuto la conferenza sulla ripresa dell'Ucraina e per la sua leadership ...... non ho mai visto la Lega, non ho mai visto la destra che oggi è rappresentata da Giorgia. ... La vita privata Schalein siun 'disastro' nel cercare di conciliare la vita privata con quella ...

Meloni sente Zelensky, poi vola a Londra per due giorni: dialogo a tutto tondo con un alleato chiave RaiNews

ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto una proficua conversazione con Volodymyr Zelensky. Come promesso a Kiev due mesi fa, abbiamo organizzato ...Elly Schlein alla guida del Partito Democratico dal 26 febbraio scorso, non ha mai concesso interviste ai magazine, fino ad oggi. La 37enne ex-europarlamentare già vicepresidente della Regione ...