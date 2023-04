Meloni sale | Renzi e Calenda in picchiata | la supermedia dei sondaggi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 aprile 2023) Scossone nel mondo della politica dopo una lite furibonda. Nelladi YouTrend/Agi di questa settimana per la prima volta si torna ad avere disponibili due dati separati per Azione e Italia Viva, i due partiti dell'ormai ex (?) Terzo Polo: il primo è al 4,1% il secondo al 2,4%. Il dato totale (6,6%) è comunque nettamente inferiore al dato aggregato di due settimane fa (7,3%) prima della discussione tra Carloe Matteo. Il principale beneficiario di questa flessione della federazione centrista è il centrosinistra, in particolare il Partito Democratico, che cresce di quasi un punto in due settimane tornando sopra il 20%. Il centrodestra rimane stabile con Fratelli d'Italia saldamente primo partito (28,7%) e in leggera crescita: nel partito di Giorgiasi punta di nuovo il 29%. ...