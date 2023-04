Meloni | Governo giù per eccesso sicurezza Brutta figura | ma no segnale politico

Credo che si debba fare una valutazione ulteriore, e concentrare l'attenzione sui parlamentari in missione, su chi ha un doppio incarico" Fbha sottolineato che oggi vengono contestati dei progetti che non ha inserito lei, ribadendo ... "Ma è problema che non è in capo a questo, noi lo stiamo risolvendo e lo vogliamo fare con ...Tra le buste paga e le pensioni, insomma, ilguidato da Giorgiasembra propendere per le prime. In realtà anche il ritocco agli assegni pensato dai tecnici della Lega e proposto per il ...

Sul Def si è fatta "una brutta figura, è stato però un "eccesso di sicurezza", "penso che tutti vadano richiamati a loro responsabilità". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una ...Una prima apertura alla ratifica del MES in sede europea il governo Meloni lo aveva fatto a gennaio, quando le istituzioni comunitarie avevano fatto visita al presidente del Consiglio proprio per sond ...