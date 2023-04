Meloni elogia Sunak su politica immigrazione

(Di giovedì 27 aprile 2023) La presidente del Consiglio Giorgiae il primo ministro del Regno Unito, Rishi, hanno firmato un Memorandum of understanding per rafforzare il dialogo e la cooperazione strategica tra ...

Uscendo da Downing Street la Premier non ha fatto commenti su quanto accaduto alla Camera sul Def - La presidente del Consiglio Giorgiae il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak , ...ROMA, 27 APR Il premier britannico Rishi Sunak ha elogiato la gestione economica della presidente del Consiglio Giorgia. L'ha definita "molto attenta e capace di portare stabilità in Italia in tempi di incertezza" durante l'incontro a Downing Street fra i due leader.

Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - 'La lotta ai trafficanti e all'immigrazione clandestina è una cosa che i nostri governi stanno facendo molto bene'.La Premier Giorgia Meloni oggi ha incontrato il primo ministro inglese Rishi Sunak per firmare un memorandum e parlare di migranti.