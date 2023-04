(Di giovedì 27 aprile 2023) È quello che prevede il trasferimento in Ruanda dei richiedenti asilo e l'espulsione di tutti i migranti che arrivano via mare

"Il problema che abbiamo posto - ha spiegato- e' che su alcune questioni le risorse si ... Sono d'accordo con quello chela commissione" ad esempio sugli stadi ma "non e' in capo a questo ...Lola presidente del Consiglio, Giorgia, in un colloquio con i giornalisti nel suo hotel di Londra riferendosi alle contestazioni degli attivisti pro - rifugiati fuori Downing Street. '...Mentre- oggi contestata a Londra dagli antifascisti - convoca i sindacati su lavoro e cuneo ... Ancora sbarchi a Lampedusa, ma il Viminaleno all'apertura di grandi centri. Il ministro ...

Meloni dice di apprezzare il controverso approccio all’immigrazione da parte del Regno Unito Il Post

Sul Mes Giorgia Meloni non arretra, e, alla vigilia di un Eurogruppo che intende chiedere all’Italia cosa voglia fare sulla ratifica, torna a insistere affinché si modifichi uno strumento che, se util ...Neanche il tempo di arrivare da Sunak, che la Premier viene avvertita che il governo va sul Def. Da Londra arriva l'ordine: “Ma questi sono dei pazzi… ...