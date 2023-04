Meloni convoca i sindacati domenica su lavoro e cuneo fiscale

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo le polemiche per lazione del Consiglio dei ministri il primo maggio per varare il pacchetto, la premier Giorgiacerca una parziale correzione di tiro: proprio alla vigilia, ...

Dopo le polemiche per la convocazione del Consiglio dei ministri il primo maggio per varare il pacchetto lavoro, la premier Giorgia Meloni cerca una parziale correzione di tiro: proprio alla vigilia. Leggi anche Lavoro, Meloni-sindacati: incontro domenica a Palazzo Chigi Fringe benefit, Giorgetti: "Soglia più alta per lavoratori con figli" Il premier Giorgia Meloni ha convocato i leader di Cgil, Cisl, Uil e Ugl (Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pierpaolo Bombardieri e Paolo Capone) per domenica 30 aprile, alle 19, nella sala verde di Palazzo Chigi.

Decreto lavoro, Meloni convoca i sindacati: domenica l'incontro TGCOM

Giorgia Meloni lo ha convocato per varare il decreto lavoro in un giorno simbolico. Ma il governo è in grande difficoltà sul Documento di economia e finanza ...Perché fosse approvata, la risoluzione sullo scostamento di bilancio alla Camera doveva passare con almeno 201 voti a favore ...