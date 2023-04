 Meloni a Sunak | Siamo dalla stessa parte su difesa | migranti e Ucraina

Leggi su agi

(Di giovedì 27 aprile 2023) AGI - "Rafforzare il dialogo e la cooperazione strategica tra Italia e Regno Unito in piena coerenza e complementarità con l'adesione italiana all'UE. È l'obiettivo di un Memorandum of Understanding firmato dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Primo Ministro del Regno Unito, Rishi, in occasione della visita bilaterale del Premier Meloni a Londra. È quanto si apprende da fonti italiane al termine del bilaterale tra la premier e il primo ministro britannico. La firma di un accordo sulla cooperazione bilaterale, "corona l'ottimo stato delle relazioni fra le due nazioni e rilancia il dialogo strategico a tutto tondo con un partner e alleato chiave come il Regno Unito, soprattutto alla luce delle molteplici sfide a livello globale, in particolare la guerra di aggressione della Russia contro l', che rappresenta una minaccia ...