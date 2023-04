Meloni a Londra da Sunak | Stand up to racism protesta a Downing Street

Manifestanti contro la premier italiana. I cartelli la definiscono "fascista". Le contestazioni al grido di "Dentro i rifugiati, fuori. Tra chi protesta c'è chi la chiama erede di Mussolini Video di Ilario Lombardo... ad accoglierla anche un gruppo di manifestanti di "Stand up to racism", che hanno protestato contro la presidente del Consiglio italiana con cartelli e slogan "Refugees in,out", "dentro i ...- Appena entrata a Downing Street, accolta da Rishi Sunak sull'uscio della residenza del premier britannico, Giorgiaè costretta a subire una contestazione. Fuori dal cancello si odono ...

Meloni a Londra, stampa Gb evoca asse con Sunak sui migranti - Ultima Ora Agenzia ANSA

