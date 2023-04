(Di giovedì 27 aprile 2023) Storicamente, il rapporto dei campioni con labattuta è stato spesso piuttosto complicato. Pete Sampras " per dirne uno " non ha mai vinto il Roland Garros (e a dirla tutta non ci è mai nemmeno ...

Al Roland Garros,vanta un quarto di finale nel 2021 come miglior risultato, poi un ottavo nel 2022 e per il resto quattro uscite al primo turno. Se prendiamo i tornei del circuito, non ...Non hoche il tuo brillante futuro riservi cose incredibili. Rimango il tuo più grande fan e ... dopo Carlos Alcaraz, che va per la difesa del titolo, Daniil, Stefanos Tsitsipas , Casper ...RUBLEV 10 "Picasso", dopo tanti bocconi amari ingoiati con rabbia, dopo tantie frustrazioni, rompe meritatamente l'incantesimo - grandi tornei. E fa contenti tutti ...giocatrice"4 ...

Medvedev, dubbi e paure sulla terra: 'Alcaraz Spaventa' Tiscali

Storicamente, il rapporto dei campioni con la terra battuta è stato spesso piuttosto complicato. Pete Sampras – per dirne uno – non ha mai vinto ...DIEGO NARGISO: "SINNER DEVE ABITUARSI A GIOCARE 65-70 PARTITE L'ANNO"