Medici di base in fuga In 48 per 424 posti al bando in Lombardia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 27 aprile 2023) Vantarsi di rappresentare un modello per la sanità quando non si riesce neppure a garantire a tutti i cittadini il diritto ad avere il proprio medico di. È quello che sta avvenendo ormai da mesi in tutte le province lombarde, con la Regione a guida centrodestra che continua a collezionare flop nella ricerca di professionisti che vadano a riempire ilasciati vacanti da colleghi andati in pensione o alleggerire il peso ad altriai quali, vista l’emergenza, in alcuni casi è stato dato il nullaosta per avere in carico duemila pazienti rispetto al precedente limite di 1.500 assistiti. A Milano ilche metteva a disposizione 424dina generale si è chiuso con soli 48 candidati Il problema si fa sentire in particolare nell’Ats Milano (che comprende oltre ...