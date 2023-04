(Di giovedì 27 aprile 2023) Per la festa nazionale la sovrana ha indossato coloratissimi outfit, quasi tutti firmati dalla casa di moda belga Natan. Qualcuno storce il naso: la popolarità dipotrebbe essere usata per dare visibilità a brand dei Paesi Bassi

Saranno a Londra molte case reali d'Europa e del mondo, come Alberto e Charlène di Monaco (i primi ad accettare l'invito); l'imperatore del Giappone, Willem - Alexander edi. Tra i ...L'outfit color corallo era griffato Natan , la sartoria belga che veste anche la regina Mathilde del Belgio e la reginad'. La principessa Stéphanie , moglie del granduca ereditario ...d'in trench coat (con i buchi) alla Milano Design Week › Il royal look del giorno. Mary di Danimarca in tacco 12 alla Design Week di Milano La dedizione della regina Elisabetta ...

Maxima d'Olanda, in verde pisello per festeggiare i dieci anni da regina Vanity Fair Italia

Leggi su Sky TG24 l'articolo Re Carlo III, cosa sapere sull’imminente incoronazione: data, orario, programma e ospiti ...Dal 18 al 23 aprile, la capitale meneghina si fa teatro della Milano Design Week 2023. Centinaia di eventi, luoghi spesso chiusi al pubblico che aprono democraticamente le porte, ristoranti pop-up, in ...