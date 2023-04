Matteo Paolillo pronto per un nuovo debutto? L' indizio social non lascia dubbi

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 27 aprile 2023), interprete di Edoardo conte in Mare Fuori, lanciano annuncio che tutti i suoi fan stavano aspettando: ecco di cosa si trattaè stato in questa terza stagione di Mare Fuori uno dei protagonisti principali. Nella prima serie vengono analizzate perlopiù le vicende che riguardano Filippo e Carmine, ma come ha spiegato anche a Ivan Silvestrini, il regista della serie, nel carcere minorile ci sono persone che arrivano e persone che se ne vanno. Ecco perché è importante analizzare, con i giusti tempi le storie di tutti i presenti. Da quando è morto Ciro tutti ragazzi, e persino Don Salvatore hanno individuato in Edoardo la nuova guida ilcapo del carcere. Edoardo però, proprio questa ultima stagione del suo ruolo è fondamentale si trova ad essere estremamente nei guai. ...