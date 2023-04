Masters 1000 Madrid 2023 | programma | date | orari e copertura tv

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il, le, glie latv deldi, inda mercoledì 26 aprile a domenica 7 maggio. L’evento partirà in realtà lunedì 24 e martedì 25 aprile con le qualificazioni, mentre mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, con le 32 teste di serie che scenderanno dunque in campo tra venerdì e sabato. Assente purtroppo Rafa Nadal, ancora alle prese con l’infortunio che lo tiene ai box da gennaio, così come Novak Djokovic, Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Presenti invece tutti gli altri big, da Stefanos Tsitsipas a Carlos Alcaraz. Non mancheranno neppure gli azzurri, su tutti Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, reduce da due tornei molto positivi a Monte-Carlo e Barcellona. La ...

Fucsovics 7 - 6(4) 6 - 3 Superate le qualificazioni, Marco Cecchinato si regala la prima vittoria in carriera a Madrid che vale anche il ritorno al successo in unda Monte Carlo 2021. Ne ...Impresa per il tennista pinerolese Andrea Vavassori, che in due set supera Andy Murray al primo turno deldi Madrid sul campo Manolo Santana con il punteggio di 6 - 2 7 - 6 e passa al turno successivo. Prima volta in unper Vavassori in singolare e primo grande risultato.Nella giornata di domani, venerdì 28 aprile, inizieranno i secondi turni deldi Madrid 2023. Scenderanno in campo tre italiani. Lorenzo Musetti aprirà il torneo contro il tedesco Hanfmann, Arnaldi sarà impegnato contro la testa di serie numero 3 Ruud e Trevisan, ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...