Masters 1000 Madrid 2023 | Alcaraz | “Non solo Sinner e Rune | anche Musetti tra i giovani più forti”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Carlosmette due italiani tra i “big 4” del futuro: ci sono lui, Holger, JannikLorenzo. “La verità è che Lorenzo c’è e ha ottenuto ottimi risultati e ha un livello per essere al top. Sarebbe fantastico”, ha affermato il murciano, che ha raccontato a Marca un po’ di dettagli del suo quotidiano, dalle scarpe all’uso del cellulare: “È normale che un ragazzo di 19 anni non presti tanta attenzione al riposo, stia al telefono fino a tutte le ore… Non si prenda cura di quei piccoli dettagli che alla fine ti giocano un brutto scherzo. Grazie agli infortuni ho capito che dovevo prendermi cura di quei piccoli dettagli. Andare a dormire presto, il cibo, gli integratori, prendere tutto alla lettera era molto importante. Ero uno di quelli che, se non avevo voglia di fare ...

Il russo aveva aggiunto al suo palmares il primola scorsa settimana a Monte - Carlo. Dusan Lajovic: "Ho sofferto di depressione" Le cose, però, non sono sempre andate bene per Lajovic. ...Marco Cecchinato se la vedrà contro Marton Fucsovics nel primo turno deldi Madrid 2023 (Spagna) , torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica . Il siciliano ha superato con successo le qualificazioni. Qui ha prima sconfitto in ...Andrea Vavassori affronterà Andy Murray al primo turno deldi Madrid 2023 , torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. 'Wave' fa il suo esordio nel main draw di un torneo di questo livello e lo fa nel miglior momento della ...

Carlos Alcaraz mette due italiani tra i "big 4" del futuro: ci sono lui, Holger Rune, Jannik Sinner e anche Lorenzo Musetti ...Nel giorno del compleanno scopriamo Nick Kyrgios, bad boy e grandissimo talento (condotta permettendo) del tennis.