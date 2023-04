Mastella duro | “A Salerno si credono competitors del Napoli | pensino a salvarsi!”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Clemente, attuale sindaco di Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Tra i temi trattati c’è ovviamente la difficile posizione di classifica del Benevento, oltre all’imminente festa Scudetto dele l’ostilità danei confronti degli azzurri. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: La situazione del Benevento Calcio è pesante e questo incide sul morale anche per la festa Scudetto del. Nelle altre province vedo un osteggiare esagerato, aci si crede competitor del, quando devono giusto pensare alla salvezza. Io poi ho una storia in azzurro, ero negli spogliatoi durante il primo Scudetto, quindi sono felicissimo. Una salvezza ...

La Provincia ribatte a muso, e invoca l'intervento della Regione per fare chiarezza sulle ... incassa senza batter ciglio la sconfitta della linea - propugnata in primis dal Sindaco- che ...La Provincia ribatte a muso, e invoca l'intervento della Regione per fare chiarezza sulle ... incassa senza batter ciglio la sconfitta della linea - propugnata in primis dal Sindaco- che ...... retta da Oreste Vigorito, insieme al sindaco di Benevento Clementee al presidente della Provincia Nino Lombardi. Ilintervento di De Luca è stato indirizzato nei riguardi del ministro ...