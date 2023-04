Mascherine | verso lo stop parziale negli ospedali dal 30 aprile | restano nelle Rsa e nei pronto soccorso Schillaci firma l' ordinanza oggi

In pronto soccorso, per evitare il diffondersi di contagi Covid - 19 , si vala conferma dell'... in mensa e nelle sale di stazionamento degli ospedali, lenon saranno più obbligatorie ...In pronto soccorso, per evitare il diffondersi di contagi Covid - 19, si vala conferma dell'... in mensa e nelle sale di stazionamento degli ospedali, lenon saranno più obbligatorie ...... quando ci fu la prima proroga dell'obbligo, Schillaci aveva sottolineanto: "Non abbiamo tolto l'obbligo e lo riprorogheremo: indossare lein ospedale è una forma di rispettoi ...

Mascherine, verso un allentamento delle misure in ospedale. Si prevede l'obbligo solo in alcune aree RaiNews

Mascherine in ospedale e Rsa, nuove regole dopo la scadenza dell'obbligo il 30 aprile . La nuova ordinanza a cui stanno lavorando i tecnici ...Mascherine in ospedale e Rsa, nuove regole dopo la scadenza dell'obbligo il 30 aprile . La nuova ordinanza a cui stanno lavorando i tecnici ...