Martina Mucci sfregiata a Prato | confessa 16enne | “Sono stato io | me l’ha chiesto il suo ex”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) – “io, me lo hal’ex fidanzato”. Un ragazzo fiorentino di 16 anni si è costituito questa mattina in Questura a, dove si è presentato con i genitori e il suo avvocato,ndo di essereuno dei due giovani che hanno picchiato, la cameriera fiorentina di 29 anni che la notte fra il 20 e il 21 febbraio scorso fu selvaggiamente aggredita eal volto nel centro di. Ilhato di aver aggredito la donna su richiesta del suo ex fidanzato. Il ragazzo, con precedenti di polizia per furto e lesioni, ha reso dichiarazioni spontanee alla Squadra Mobile alla presenza del legale di fiducia e del magistrato ...