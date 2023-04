Martin Scorse vuole salvare lo storico cinema parigino La Clef | Ogni cinema ha la sua importanza

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il pluripremiato registaha scritto una lettera aperta, pubblicata sul sito del magazine francese Libération, per mostrare il suo supporto verso ilLase è sempre stato un grande sostenitore dell'della sala e in questi giorni ha voluto esprimere il suo totale supporto nei confronti delloLacon oltre 50 anni alle spalle e che più volte ha rischiato la chiusura. La battaglia degli attivisti per salvarlo ha catturato anche l'attenzione di personalità come Céline Sciamma, Mathieu Amalric, Léos Carax e Agnès Jaoui. Salviamo il! ...

Killers of the Flower Moon, per Leonardo DiCaprio "abbiamo lavorato a un capolavoro" Il prossimo film diScorsese Nel frattempo c'è grande attesa per Killers of the Flower Moon , la nuova ......Ufficiale del Film - HD Nel corso delle numerose interviste rilasciate nel corso delle... e realizzando così un film che ha fatto dire aScorsese di essere "rimasto colpito dal suo ...... e nelleore sono stati svelati alcuni aggiornamenti in merito al cast: Gayle Rankin ( The ..., Alys è una strega che ha visioni mistiche e diventa una figura potente all'interno della ...

Martin Scorse vuole salvare lo storico cinema parigino La Clef ... Movieplayer

Il film con Robert De Niro sarà nei cinema italiani dall'8 al 10 maggio nella sua versione restaurata, distribuito da Lucky Red. Ecco il trailer italiano di Toro scatenato in 4K.Il pluripremiato regista Martin Scorse ha scritto una lettera aperta, pubblicata sul sito del magazine francese Libération, per mostrare il suo supporto verso il cinema parigino La Clef.