Marta Fascina resta in ospedale accanto a Silvio Berlusconi Ecco cosa ha detto

(Di giovedì 27 aprile 2023) al personale sanitario del San Raffaele, l’attuale compagna di, che la chiama “moglie”, non si è allontanata mai e non si allontanerà da lui finché resterà ricoverato al San Raffaele di Milano. A dirlo sarebbe stata proprioal personale sanitario che si occupa della degenza di. Una donna del personale del San Raffaele avrebbe rivoto alla, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, questo invito: «Adesso che il peggio sembra alle spalle e che la situazione è tranquilla, potresti anche uscire per qualche ora, magari fare un salto a casa…». La risposta diFascia è stata però ferma e inequivocabile: «Grazie ma preferisco rimanere qua. Quando usciremo, usciremo tutti assieme». Leggi ...

Chi è Orazio, il padre diche ha fatto visita a Silvio Berlusconi ...Presenza sempre più costante anche il padre di, Orazio, anche ieri in visita al presidente Berlusconi e alla figlia, che dal giorno del ricovero non ha mai lasciato il San Raffaele. Per ...Pure a Marsala, e stiamo tranquilli. Così deve aver detto, al vertice máximo di Forza Italia, ... la solare azzurrissima, a quel "remoto" ma sicuro collegio " uninominale , neanche a ...

Marta Fascina e i 22 giorni al San Raffaele con Berlusconi: «Resto qua. Quando usciremo, lo faremo assieme» Corriere della Sera

Più una festa che una cerimonia, con costi notevolmente ridotti. Non ha valore legale, ma il matrimonio simbolico è un modo per festeggiare un'unione. Il tema è legato alla continua diminuzione delle ...La compagna dell’ex premier non ha praticamente mai lasciato l’ospedale dal 5 aprile. I suoi rapporti con la famiglia e con gli amici del leader di FI. La gestione dei contatti con l’esterno, il confo ...