Marianna Madia dice che i riformisti non devono uscire dal Pd ma combattere da dentro

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 aprile 2023) La soluzione, per chi si sente riformista, non èdal Partito democratico, ma «cercare di far sentire la propria vocealla comunità democratica». L’ex ministra, deputata, loalla Stampa il giorno dopo l’addio di Enrico Borghi e l’annuncio del passaggio a Italia Viva.fa parte della minoranza Dem, alle primarie ha sostenuto Stefano Bonaccini e rivendica «le ragioni politiche per le quali non ho votato Schlein». Ma fatica a comprendere le ragioni dell’addio di Borghi: «Non me l’aspettavo, la sua decisione mi ha sorpreso molto e mi dispiace. È un amico e una persona che stimo, spero che nel Pd ci sia la volontà di indagare profondamente le sue motivazioni, senza cavarsela con una scrollata di spalle». Ma,...