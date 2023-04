Margherita Vicario lancia il podcast Showtime e il singolo Ave Maria

(Di giovedì 27 aprile 2023)torna con il, con cui racconterà in quattro episodi alcuni dei temi più controversi dell’attualità, e ilAveUn ritorno in grande stile quello di– cantautrice e attrice – che annuncia e presenta un progetto speciale, sintesi perfetta della sua grande poliedricità:(prodotto da Island Records – Universal Music Italy, Metatron, Dade). Uncon l’obiettivo di raccontare al pubblico – affiancata da diversi ospiti – alcuni dei temi più controversi e dibattuti dell’attualità, e nuova musica. Il primo episodio di quattro è Amorevolmente incazzate, già disponibile in anteprima esclusiva su Amazon Music, fuori domani, venerdì 28 aprile, su ...

presenta un nuovo progetto intitolato SHOWTIME. Un podcast e un nuovo EP con l'obiettivo di raccontare al pubblico " affiancata da diversi ospiti " alcuni dei temi più controversi e ...Capossela lascia invece aaprire la struggente 'La cattiva educazione', dedicata alle donne vittime di femminicidio con la parafrasi dell'inno della Resistenza 'Questa mattina non ...... 'sono episodi singoli seguiti da diversi produttori, in cui sono presenti da Cesare Malfatti a Mara Redeghieri, ma anche, Marc Ribot, ed eroi degli anni 90 come Raiz, Bunna e ...

Un ritorno in grande stile quello di Margherita Vicario – cantautrice e attrice – che annuncia e presenta un progetto speciale, sintesi perfetta della sua grande poliedricità: SHOWTIME (prodotto da Is ...Il podcast sarà accompagnato, per ogni puntata, da una nuova canzone che sarà contenuta nell’Ep. Il primo episodio di quattro è AMOREVOLMENTE INCAZZATE, (disponibile in anteprima esclusiva su Amazon M ...