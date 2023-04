Mare Fuori | ‘spariti’ gli episodi su Rai Play | ecco dove vedere le stagioni in streaming

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 aprile 2023) Come ci hanno segnalato diversi fan accaniti – chi non lo è – della famosa serietargata Rai, a quanto pare le prime duenon sono più disponibili Raie molti fan si stanno lamentando della mancata possibilità di recuperare i primio comunque di poterli riin questi giorni. Ma cosa è successo e perché non sarebbero più disponibili? Cerchiamo di capirci qualcosa., il cast arriva a Fiumicino:, quando e chi ci sarà, che fine hanno fatto i primi? Dunque, come vi abbiamo anticipato, già da qualche giorno sulla bacheca dedicata alla serie, era apparso un avviso non proprio felice per tutti i fans ...