Marcia | Palmisano e Stano verso la 10 km di Madrid | obiettivo Mondiali

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ostia – Di nuovo in. È tempo di tornare in gara per i due campioni olimpici azzurri che saranno al via domenica sulle strade dinei 10 chilometri. Finalmente per Antonellaarriva il momento del tanto atteso rientro, a quasi 21 mesi dall’ultima vera uscita agonistica, proprio quella del trionfo ai Giochi. La regina a cinque cerchi riparte da una distanza più breve, in vista dei prossimi appuntamenti nella 20 km con l’sull’evento principale dell’estate, idi agosto a Budapest. Al maschile comincia la stagione di Massimo, magnifico protagonista anche nel 2022 conquistando l’oro iridato nella 35 km a Eugene prima dell’ottavo posto agli Europei sui 20 km di Monaco. Con l’intenzione per quest’anno, come noto, di provare il doppio impegno nella ...