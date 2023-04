Marcia | esordio stagionale per Palmisano e Stano nella 10 km di Madrid

(Di giovedì 27 aprile 2023) . È di nuovo tempo di, adomenica la 10 chilometri che vedrà in gara due campioni olimpici azzurri: Antoe Massimo. La regina di Tokyo torna a gareggiare a quasi 21 mesi da quella prova a cinque cerchi, ripartendo da una distanza più breve nel suo percorso di avvicinamenti all’appuntamento più importante della stagione, ovvero i Mondiali di Budapest in programma ad agosto. Massimo, che invece dopo Tokyo ha conquistato anche l’oro iridato a Eugene loscorso anno35 km, comincia anche lui la sua stagione con il medesimo obiettivo. “Ho voglia di gareggiare per avere stimoli diversi dall’allenamento”, racconta Anto. “Tutto sembrava andare per il verso giusto durante la ...

"Nei piani iniziali l'era previsto a metà marzo, sulla 20 km dei campionati italiani a Frosinone, ma un fastidio ai bicipiti femorali mi ha indotto a ritardare il debutto. Ma ho continuato a ...... a ormai poche ore di distanza dal suoal Masters 1000 di Madrid, il numero quattro del mondo ha descritto gli aspetti del suo gioco sui quali deve migliorare per cambiare: 'Devo fare ...... tra gli altri premi, della medaglia d'oro agli Europei di Roma 2022 nell'del Sincro Solo ... Antonella Palmisano (campionessa olimpica in carica nei 20 km di), Manuel Pasqual (ex ...

Marcia, esordio stagionale per Palmisano e Stano nella 10 km di ... SPORTFACE.IT

Entrambi hanno preso parte a un raduno federale svolto per l'occasione nella loro sede abituale di allenamento a Ostia.ROMA (ITALPRESS) - I ...Di nuovo in marcia. È tempo di tornare in gara per i due campioni olimpici azzurri che saranno al via domenica sulle strade di Madrid nei 10 chilometri. Finalmente per Antonella Palmisano arriva il mo ...