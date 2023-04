Marano | Baiano | “Burocrazia più veloce negli uffici pubblici”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Vogliamo garantire ai cittadini diunaamministrativa piùe accessibile”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco Luigiche si presenta al voto del 14 e 15 maggio sostenuto dalle liste civiche Insieme per, una Nuova, Idea. “La nostra città paga il pegno di avere avuto in passato amministrazioni che non avevano il tempo di mettere in moto una vera e propria rivoluzione degli, né tanto meno un metodo diverso per far funzionare gli sportelli aperti al pubblico”. “E’ assurdo – ha sottolineato– che per ottenere una carta di identità debbano passare mesi, o che per un accesso agli atti si debba aspettare tempi ...