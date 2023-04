Mara Sattei | il nuovo singolo è Tasche | le date del Summer Tour 2023

(Di giovedì 27 aprile 2023)è ildi, dal vivo al Concerto del Primo Maggio di Roma e poi inper tutta l’estate “È un brano dalle sonorità fresche e spensierate, racconta di una storia finita male che continua però ad essere presente nella testa e nei ricordi”. Con queste parolepresenta il suo, prodotto da Zef e scritto dalla stessa artista insieme ad Alessandro La Cava,, in arrivo venerdì 28 aprile su tutte le piattaforme digitali e in radio. E a proposito del brano, che segna l’inizio della collaborazione con Island Records/Universal Music, continua: “Spesso ci troviamo a fare i conti con la nostra quotidianità e cerchiamo di riempirci le ...

Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr Rain, Piero Pelù, Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse the Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain

Nove ore di musica con un cast che è "l'emporio della musica di oggi": Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr. Rain, Piero Pelù con Alborosie, Righ ...Il 1° maggio va in scena a Roma il tradizionale concerto da Piazza San Giovanni in Laterano: i cantanti, i conduttori, dove e quando vederlo in tv.