Manovre stipendi | la Juve consegna le memorie difensive

(Di giovedì 27 aprile 2023) Giornata chiave per lantus, i cui legali consegneranno nella giornata di oggi leper il secondo filone di indagini:, rapporti con gli agenti e partnership sospette con altri club. Un lavoro di 15 giorni che si completerà nella giornata odierna, data la scadenza del termine ultimo per la. La L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... la Juventus abbia depositato presso la Lega di Serie A gli accordi delle '', senza però depositare gli accordi di recupero privati di tre delle quattro mensilità. Di fatto l'accusa è ...Non è coinvolta solamente la Juventus nel filone di indagini che riguarda le, ci sarebbero Atalanta, Bologna, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo e Udinese. Queste sei società non sono ancora state raggiunte dalla notifica di chiusura delle indagini, ma sono state ...... plusvalenze,, partnership sospette con altri club, rapporti con gli agenti e fair play finanziario. La Juve gioca in difesa su più fronti: il secondo filone fa paura . Manovra ...

Su La difesa del club al contrattacco. Secondo filone: oggi le memorie dei legali, poi palla alla procura Figc.Da un tavolo all'altro, la stagione più lunga e tormentata ...E' arrivata la decisione della Corte Federale di Appello: penalizzazione ridotta, ecco come cambia la classifica ...