Manchester City | il portiere Ederson sfotte i tifosi dell’Arsenal | VIDEO

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ilsi è confermata la squadra più forte in Premier League, la compagine di Guardiola ha ribaltato la corsa al titolo dopo il grande successo nello scontro diretto contro l’Arsenal. La partita si è conclusa sul risultato di 4-1 e il punteggio lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Il grande protagonista è stato de Bruyne, autore di una doppietta da impazzire. Le altre reti sono state realizzate da Stones e dal solito Haaland. Per gli ospiti è risultata inutile la marcatura di Holding. La provocazione didelsi è confermato undi grande affidamento ma anche una persona sopra le righe. Il gesto del brasiliano, durante la partita contro l’Arsenal, ha scatenato la reazione di Gunners. L’estremo difensore si ...

Rio Ferdinand, ex difensore delUnited, ha parlato della stagione deldi Guardiola. I dettagli Rio Ferdinand ha parlato a Bt Sport del. PAROLE - "Potrebbe vincere tutte le partite che deve affrontare e lo ha dimostrato anche nelle ultime stagioni, ma in Champions League la grande squadra è il Real ...Occasione di calciomercato per il Milan: un esubero deldi Guardiola proposto ai rossoneriFinale di stagione tutto da vivere per il Milan, con la corsa al quarto posto in campionato e quella in Champions League che potrebbero incidere ...Sono alcune delle dichiarazioni rilasciate in esclusiva a L'Equipe da Samir Nasri, che non le manda certo a dire al tecnico catalano in riferimento al loro rapporto ai tempi del. ...

Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...Il match di Premier League tra Manchester City-Arsenal è stato rovente, il portiere Ederson prende in giro i Gunners ...