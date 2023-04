Manchester City | Guardiola | 'Ora il destino è nelle nostre mani'

In realtà, nonostante la spettacolare prova di forza di stasera, ildi Pep Guardiola è ancora dietro all'Arsenal di Mikel Arteta, di due punti. Ma ora ilha due partite in meno e ...Ildemolisce l'Arsenal all'Etihad Stadium davanti ai propri tifosi e prenota il sorpasso scudetto ai danni dei Gunners. La squadra di Guardiola gioca una partita praticamente perfetta, ...Ilsi impone per 4 - 1 nel big match di Premier League con l'Arsenal e sale a - 2 proprio dai Gunners in vetta alla classifica ma con due partite in meno ancora da giocare. La squadra di ...

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha commentato la grande vittoria ottenuta in casa contro l'Arsenal: "La cosa più importante dopo questa vittoria è che ora il destino è nelle nostre mani.Doveva sciogliersi i capelli per trovare il gol, Erling Haaland, al 94’ di un match dominato in lungo e largo dal Manchester City: il 4-1 sull’Arsenal, nella battaglia ...