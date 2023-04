Magliole Ig Samsic Hr | ' oggi candidato ha più ' potere' di azienda'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Milano, 27 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "Ci troviamo in un momento storico in cui ilha unpiù forte rispetto all', in cui è ilche viene cercato e non viceversa come in passato e in cui ilha sei-sette offerte di lavoro davanti e sceglie quella che gli è più conveniente per lui per lo stipendio, per i valori, per la vicinanza, per il welfare e per tanti altri motivi". Lo ha detto Stefano, sales & marketing manager IgHR, intervenendo al phygital talk di apertura dell' 'Employer branding forum 2023', l'appuntamento italiano, di Comunicazione Italiana, del social recruiting e candidate experience in corso a Milano, e di cui Adnkronos è Main Media Partner. L'evento si sta tenendo al Phyd, in modalità ...