Maggioranza sotto di sei voti | clamoroso alla Camera | ululati-Pd | cosa sta succedendo

(Di giovedì 27 aprile 2023) Laè finitasul Def. Non è passata la risoluzione del centrodestra sullo scostamento di bilancio: servivano almeno 201a favore, ne sono arrivati soltanto 195, tra lo stupore anche delle forze di opposizione che hanno impiegato diversi secondi a capire quanto stava accadendo e poi lasciarsi andare a un'esplosione di applausi. La seduta è stata sospesa, dato che la mancata approvazione della risoluzione sullo scostamento di bilancio non consente di votare le risoluzioni sul Def. Al momento della bocciatura il vicepresidente di turno Fabio Rampelli ha cercato di capirefosse accaduto con i funzionari d'aula, mentre dai banchi delle opposizioni si levavano grida di gioia e applausi. “Colleghi… capisco l'euforia dell'opposizione”, ha detto Rampelli ...

2023 - 04 - 27 17:04:20 Aula Senato approva risoluzione di maggioranza. L'aula del Senato ha approvato con 110 voti favorevoli, 59 contrari e 4 astensioni la risoluzione sul Documento di economia e finanza. Serviva la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea: il testo è stato bocciato con 195 sì, 105 astensioni e 19 no L'Aula della Camera respinge la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. Era necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea: il testo è stato bocciato con 195 sì, 105 astensioni e 19 no.

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2023 "Se la conferenza dei capigruppo non viene convocata a questo punto, penso che non possiamo non finire l'ordine del giorno, poi la votazione sarà infruttuosa e ...Giorgia Meloni lo ha convocato per varare il decreto lavoro in un giorno simbolico. Ma il governo è in grande difficoltà sul Documento di economia e finanza ...