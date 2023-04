Maggioranza | figuraccia sul Def | sotto per sei voti Meloni striglia i suoi

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un nuovo Consiglio dei ministri, conovocato nel tardo pomeirggio, ha dato il via libera al Def (Documento di economia e finanza), dopo che - per la prima volta nella storia - il documento era stato ...

Per l'approvazione, infatti, e' richiesta la maggioranza assoluta, pari a 201 voti. I voti favorevoli, invece, sono stati 195, 105 gli astenuti e 19 i contrari. L'esito del voto è stato proclamato ... Tra i banchi della maggioranza, secondo quanto ricostruito poi dai tabulati, al momento del voto ... Va trovata una soluzione d'urgenza, anche per non aggiungere alla crisi (il Def non era mai ...

I 45 deputati assenti fanno mancare la maggioranza alla Camera. E il Def deve tornare di nuovo in cdm. Dopo l’allarme di Goldman Sachs, il passo falso rischia di minare la credibilità del governo all’ ...Figuraccia storica della maggioranza su uno dei provvedimenti cardine per il governo e corsa contro il tempo per cercare di rimediare. Psicodramma in casa del centrodestra, andato completamente nel ca ...